Пенсионера убили в собственном доме
27 октября житель Баунтовского района зашёл навестить товарища-пенсионера. В доме мужчина нашёл тело своего приятеля. Он сообщил об этом в дежурную часть полиции.
- На место происшествия выехали сотрудники полиции совместно с коллегами из районного следственного комитета. При отработке жилища полицейские обнаружили следы рук подозреваемого. В результате проверок по имеющимся базам отпечатков полицейские установили личность мужчины, которому они принадлежали, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Подозреваемым оказался 33-летний ранее неоднократно судимый житель Багдарина. После убийства он сбежал.
Мужчина был задержан позже в 75 км от Багдарина на территории горнодобывающего предприятии.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», уточнили в МВД по Бурятии.
Житель Бурятии убил пенсионера и сбежал за 70 километров
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