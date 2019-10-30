Сергея Угляницу поджидали у гаражей
В Иркутской области произошло нападение на общественного активиста, бывшего депутата думы города Усолье-Сибирское 52-летнего Сергея Угляница. Губернатор Сергей Левченко обратился в правоохранительные органы с просьбой объективно и тщательно расследовать произошедшее, сообщает ТАСС.
Нападение произошло вечером 29 октября в Усолье-Сибирском. Сергей Угляница поставил автомобиль в гараж, и когда запирал двери, его несколько раз ударили по голове. Пострадавший смог вызвать полицию. Сейчас он находится в больнице.
Известно, что на общественника напали двое в масках, они били его по голове и лицу.
Предприниматель Сергей Угляница с 2012 по 2017 годы был депутатом думы Усолье-Сибирского, с 2009 года состоял в КПРФ, в 2017 году вышел из партии. После того, как вошёл в оппозицию к коммунистической партии, стал вести общественную деятельность, участвовать в различных акциях протеста. Также он регулярно выдвигает свою кандидатуру на выборах разных уровней, уточняет ТАСС.
В Иркутской области двое в масках напали на экс-депутата
Происшествия, Фото:
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