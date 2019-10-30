28-летняя горожанка уже имеет судимость
В Улан-Удэ оперативники задержали 28-летнюю девушку, которая обманом украла сотовый телефон у 33-летнего горожанина.
Она встретила незнакомца утром около одного из магазинов, куда тот пришёл за спиртным. Девушка попросила мобильный для звонка, но сбежала с ним.
Ранее улан-удэнка уже привлекалась к уголовной ответственности. Украденное у неё изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Введётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнка попросила у пьяного телефон и сбежала с ним
Происшествия, Фото:
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