Улан-удэнка попросила у пьяного телефон и сбежала с ним

28-летняя горожанка уже имеет судимость



В Улан-Удэ оперативники задержали 28-летнюю девушку, которая обманом украла сотовый телефон у 33-летнего горожанина.



Она встретила незнакомца утром около одного из магазинов, куда тот пришёл за спиртным. Девушка попросила мобильный для звонка, но сбежала с ним.



Ранее улан-удэнка уже привлекалась к уголовной ответственности. Украденное у неё изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Введётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

