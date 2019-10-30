Он планировал сдать украденное в металлолом
В Заиграевском районе полицейские задержали подозреваемого в краже металлических изделий с территории средне-специального учебного заведения.
Установлено, что 37-летний местный житель, встречая с выпаса скот, заметил в ограде учреждения лежащие рельсы и вмонтированную в землю шестиметровую металлическую трубу.
Воспользовавшись тем, что часть ограждения от порыва ветра упала, он спустя несколько часов приехал туда на тракторе и украл металлические изделия. Сельчанин демонтировал трубу, погрузил её вместе с рельсами и увёз, чтобы сдать украденное в пункт приёма металла.
- Ущерб составил 30 тысяч рублей. Полицейские изъяли металлолом во дворе дома подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл из ссуза рельсы и трубу
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