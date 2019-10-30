В Бурятии пожар уничтожил крышу бани, сеновал и стайку

Возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации печей



За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 9 пожаров, из которых 5 в районах республики, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Так, в селе Турунтаево Прибайкальского района загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарной охраны постройки, находившиеся под одной крышей, были охвачены огнём.



В результате были уничтожены крыша бани, сеновал и стайка.



Возможно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



По этой же причине в посёлке Селенгинск Кабанского района на момент прибытия пожарной охраны горела крыша гаража. Площадь пожара составила 36 кв. м.



В селе Калиновка Мухоршибирского района горел неэксплуатируемый дом. В результате пожара сгорели веранда и крыша дома. Предположительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

