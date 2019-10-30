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В Бурятии пожар уничтожил крышу бани, сеновал и стайку

В Бурятии пожар уничтожил крышу бани, сеновал и стайку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации печей

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 9 пожаров, из которых 5 в районах республики, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Так, в селе Турунтаево Прибайкальского района загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарной охраны постройки, находившиеся под одной крышей, были охвачены огнём.

В результате были уничтожены крыша бани, сеновал и стайка.

Возможно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

По этой же причине в посёлке Селенгинск Кабанского района на момент прибытия пожарной охраны горела крыша гаража. Площадь пожара составила 36 кв. м.

В селе Калиновка Мухоршибирского района горел неэксплуатируемый дом. В результате пожара сгорели веранда и крыша дома. Предположительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.
пожар
 
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