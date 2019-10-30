Читинец получил 2 года условно за «Колу» и сухарики по 7 рублей

Налётчик сначала требовал деньги, но испугался тревожной кнопки



В Чите суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого мужчины, обвиняемого в разбое.



Установлено, что пьяный читинец напал на продавца магазина, направил на неё пистолет и потребовал передачи денег из кассы. Женщина, испугавшись, стала нажимать тревожную кнопку.



В итоге налётчик забрал бутылку «Coca Cola» стоимостью 88 рублей, 2 пачки сухариков стоимостью 7 рублей 30 копеек каждая и сбежал.



В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.



- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года, на осуждённого в период испытательного срока возложены обязанности, способствующие его исправлению без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Читы.



Решение вступило в законную силу.

