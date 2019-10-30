Налётчик сначала требовал деньги, но испугался тревожной кнопки
В Чите суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого мужчины, обвиняемого в разбое.
Установлено, что пьяный читинец напал на продавца магазина, направил на неё пистолет и потребовал передачи денег из кассы. Женщина, испугавшись, стала нажимать тревожную кнопку.
В итоге налётчик забрал бутылку «Coca Cola» стоимостью 88 рублей, 2 пачки сухариков стоимостью 7 рублей 30 копеек каждая и сбежал.
В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года, на осуждённого в период испытательного срока возложены обязанности, способствующие его исправлению без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Читы.
Решение вступило в законную силу.
Читинец получил 2 года условно за «Колу» и сухарики по 7 рублей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации печей
Налётчик сначала требовал деньги, но испугался тревожной кнопки
35 населённых пунктов Иркутской области остались без света из-за непогоды
Убийство произошло в арендованной на сутки квартире
Водитель бронетранспортёра не предоставил преимущество в движении. ВИДЕО
Женщина переходила дорогу не по «зебре»
Сейсмособытие зарегистрировано в Курумканском районе
На этот раз наезд произошёл в микрорайоне Загорск
Двух иркутян осудили за продажу наркотиков в интернете
Наезд произошёл на площади Банзарова
7-летний ребёнок попал в больницу
О наркомане в полицию сообщила его соседка
Проводится проверка
Пожар произошёл в одном из кабинетов поликлиники
Полицейские при силовой поддержке ОМОН провели проверку мигрантов в Иркутске