Житель Иркутской области выбросил наркотики из окна

Подозреваемый был задержан, проведённая экспертиза установила, что изъятое вещество является каннабисом массой 2 килограмма.





Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.











В Иркутской области полицейские задержали 19-летнего жителя Зиминского района по подозрению в хранении наркотических средств.Накануне в дежурную часть полиции обратилась местная жительница и сообщила о том, что из квартиры её соседа доносится запах ацетона. Прибывшие по адресу сотрудники полиции попытались поговорить с собственником. Дверь он не открыл и выбросил из окна пакеты с «травкой», а также предметы, используемые для изготовления и переработки наркотиков.Кроме того, во время обысков в его квартире был обнаружен свёрток с гашишем.Известно, что задержанный страдает наркотической зависимостью, и в феврале этого года уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещённых веществ.Оперативникам он пояснил, что наркотики собирал и изготавливал для личного употребления.