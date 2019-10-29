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Житель Иркутской области выбросил наркотики из окна

Житель Иркутской области выбросил наркотики из окна
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
О наркомане в полицию сообщила его соседка

В Иркутской области полицейские задержали 19-летнего жителя Зиминского района по подозрению в хранении наркотических средств.

Накануне в дежурную часть полиции обратилась местная жительница и сообщила о том, что из квартиры её соседа доносится запах ацетона. Прибывшие по адресу сотрудники полиции попытались поговорить с собственником. Дверь он не открыл и выбросил из окна пакеты с «травкой», а также предметы, используемые для изготовления и переработки наркотиков.

Подозреваемый был задержан, проведённая экспертиза установила, что изъятое вещество является каннабисом массой 2 килограмма.


Кроме того, во время обысков в его квартире был обнаружен свёрток с гашишем.

Известно, что задержанный страдает наркотической зависимостью, и в феврале этого года уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещённых веществ.

Оперативникам он пояснил, что наркотики собирал и изготавливал для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



наркотики
 
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