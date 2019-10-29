Двое жителей Кабанского района незаконно поставляли омуль в Улан-Удэ

Происшествия, Фото: из архива

У сбытчиков изъяли около 200 килограммов байкальского омуля



В Улан-Удэ полицейские при поддержке ОМОН задержали 42-летнюю женщину и её 41-летнего знакомого, они подозреваются в незаконном приобретении и сбыте байкальского омуля.



Установлено, что подозреваемые организовали поставку омуля из Кабанского района в Улан-Удэ, запрещённую рыбу продавали торговым точкам города и простым жителям. Поставщики перевозили рыбу на собственной машине.



- Во время обысков в Кабанском районе по месту жительства и в торговых точках изъято 317 особей омуля – это около 200 килограммов. Также изъяты 10 рыболовных сетей и документация, подтверждающая реализацию рыбы. Ущерб на данный момент не установлен, - сообщила следователь СЧ СУ МВД по Бурятии Юлия Кокорина.



Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём» (п.«а» ч.2 ст. 175 УК РФ). Расследование продолжается, максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до пяти лет.





