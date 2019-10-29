В Иркутской области неизвестный сбил идущую по дороге женщину

Водитель с места ДТП скрылся
25 октября в 20.30 часов в городе Вихоревка Иркутской области неизвестный водитель, предположительно на «Жигули» 6 или 7 модели, сбил 58-летнюю женщину, которая шла по проезжей части дороги.
Автомобиль с места происшествия скрылся. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму.
- Машина имеет особые приметы: кузов чёрного цвета, правая передняя дверь светлая, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
У сбытчиков изъяли около 200 килограммов байкальского омуля
Водитель с места ДТП скрылся
Мужчину задержали около железнодорожных путей
Мужчина забрал из сумочки только банковскую карту и потратил 14 тысяч рублей
Мэрия озвучила итоги работы специальной комиссии
В полиции предполагают, что задержанный причастен к шести налётам на магазины и микрозаймы
Вор украл телефон знакомого
У задержанных обнаружено более 150 граммов наркотика
Молодой человек погиб в результате опрокидывания автомобиля
Полицейские вели за ними скрытое наблюдение в тайге
Открытое горение удалось ликвидировать
Мужчина чудом остался жив
Произошло аварийное отключение электроэнергии
Сегодня состоялась телемедицинская консультация с федеральными специалистами
При этом отмечается снижение числа пожаров