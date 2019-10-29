Житель Иркутской области вырубил деревьев на 120 тысяч

Мужчину задержали около железнодорожных путей



В Иркутской области около железнодорожных путей станции Байроновка транспортные полицейские задержали ранее не судимого 36-летнего жителя Тайшетского района. Он бензопилой незаконно пилил деревья.



- Незаконно срубленный лес, орудия преступления и автотехника изъяты сотрудниками полиции. Общий ущерб, причинённый преступными действиями, составил свыше 120 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



За незаконную рубку лесных насаждений возбуждено уголовное дело. «Чёрному лесорубу» грозит до 4 лет колонии со штрафом в размере до 300 тысяч рублей.





