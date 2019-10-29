Мужчину задержали около железнодорожных путей
В Иркутской области около железнодорожных путей станции Байроновка транспортные полицейские задержали ранее не судимого 36-летнего жителя Тайшетского района. Он бензопилой незаконно пилил деревья.
- Незаконно срубленный лес, орудия преступления и автотехника изъяты сотрудниками полиции. Общий ущерб, причинённый преступными действиями, составил свыше 120 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
За незаконную рубку лесных насаждений возбуждено уголовное дело. «Чёрному лесорубу» грозит до 4 лет колонии со штрафом в размере до 300 тысяч рублей.
Житель Иркутской области вырубил деревьев на 120 тысяч
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