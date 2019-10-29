В Иркутске «травка» не выросла там, где росла в прошлом году

Мэрия озвучила итоги работы специальной комиссии



В Иркутске подвели итоги работы комиссии по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические вещества. Рейды проводились с июня по сентябрь 2019 года. Обследованы территории для выявления и уничтожения посевов и очагов произрастания дикорастущей конопли.



- Члены комиссии совместно с сотрудниками комитетов по управлению округами, специалистами по связям с общественностью МКУ «Город», активистами территориальных общественных самоуправлений округов, сотрудниками полиции провели 46 профилактических рейдов, - сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.



Особое внимание в ходе еженедельных рейдов уделялось земельным участкам, где в 2018 году были обнаружены очаги дикорастущей конопли. В ходе проводимых мероприятий в 2019 году очагов произрастания не выявлено.



Всё лето администрация Иркутска разъясняла гражданам об ответственности, связанной с непринятием землевладельцами мер по уничтожению дикой конопли. Размещались письменные предупреждения и объявления, распространялись листовки – всего более семи тысяч штук печатной продукции.





