Гость украл сумочку у пожилой улан-удэнки

Мужчина забрал из сумочки только банковскую карту и потратил 14 тысяч рублей



27 октября 63-летняя улан-удэнка сообщила полицейским о краже денег с банковской карты. На её телефон пришло банковское сообщение об отклонении операции по счёту ввиду её подозрительности.



Пенсионерка, уверенная в том, что никаких операций не производила, решила проверить, на месте ли карта, и обнаружила пропажу дамской сумки. В сумке и лежала оснащённая бесконтактной системой расчёта карта. Женщина заблокировала её и сообщила о краже в полицию.



- По горячим следам полицейские задержали подозреваемого – 45-летнего улан-удэнца, приходившего в гости к потерпевшей. С ним пенсионерка знакома около пяти лет, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Уходя, мужчина стащил стоявшую в прихожей сумку, а, увидев в ней карту. Он купил алкоголь и продукты в магазинах на общую сумму около 14 тысяч рублей.



От сумки вор избавился сразу, карту выбросил после блокировки.



Несколько лет назад он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Подрабатывает ремонтом помещений. В содеянном раскаялся.



За мошенничество возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в МВД по Бурятии.

