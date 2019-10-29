В Бурятии поймали с марихуаной двух мужчин

У задержанных обнаружено более 150 граммов наркотика
26 октября сотрудники ДПС в посёлке Онохой Заиграевского района задержали 37-летнего местного жителя. У него обнаружили марихуана массой более 160 граммов. У самого мужчины установлен факт потребления наркотика.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
27 октября в селе Куготы Мухоршибирского района полицейские изъяли 166 граммов запрещённого вещества по месту жительства 41-летнего сельчанина.
Ранее задержанный уже был судим за наркопреступление и, по предварительной информации, в момент задержания правоохранителями находился в состоянии наркотического опьянения.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса России, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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