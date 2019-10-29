В Бурятии поймали с марихуаной двух мужчин

Происшествия, Фото: из архива

У задержанных обнаружено более 150 граммов наркотика



26 октября сотрудники ДПС в посёлке Онохой Заиграевского района задержали 37-летнего местного жителя. У него обнаружили марихуана массой более 160 граммов. У самого мужчины установлен факт потребления наркотика.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.



27 октября в селе Куготы Мухоршибирского района полицейские изъяли 166 граммов запрещённого вещества по месту жительства 41-летнего сельчанина.



Ранее задержанный уже был судим за наркопреступление и, по предварительной информации, в момент задержания правоохранителями находился в состоянии наркотического опьянения.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса России, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



