Открытое горение удалось ликвидировать
В Тулунском районе Иркутской области ликвидировано открытое горение на мусорном полигоне на площади 3,5 га, расположенном на 7 километре Гадалейского тракта.
- Была проведена отсыпка грунтом по периметру горения - порядка 350 метров. От администрации Тулуна на тушение пожара задействованы 2 единицы водовозной техники, 2 бульдозера, 6 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Сегодня для проведения работ по дотушиванию залежей дополнительно запланировано привлечение 1 бульдозера.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар начался 23 октября. Горел мусор на полигоне на площади 3 гектара. Возникли проблемы с созданием противопожарного разрыва, поскольку залежи мусора - более 20 метров глубиной.
Специалисты отмечают, что угрозы распространения нет - создана минерализованная полоса. Ближайшее эксплуатируемое строение находится на расстоянии более двух километров.
- Надзорными органами МЧС России возбуждено административное расследование в отношении администрации города Тулуна. Проводится проверка по установлению собственника земель и эксплуатирующих организаций для привлечения к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, - уточняют в региональном МЧС.
При аналогичных обстоятельствах в июле за горение на полигоне твёрдых бытовых отходов в городе Тулуне на 5 километре трассы «Вилюй» обслуживающую организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей.
В Иркутской области почти неделю тушат мусорный полигон
Происшествия, Фото:
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