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Тактику лечения пострадавших при взрыве в улан-удэнском кафе согласовали

Тактику лечения пострадавших при взрыве в улан-удэнском кафе согласовали
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня состоялась телемедицинская консультация с федеральными специалистами

Специалисты федеральной клиники согласовали тактику лечения пострадавших при взрыве в кафе в Улан-Удэ. Вторые сутки пациенты перенесли без ухудшения динамики состояния.

Получившая наиболее тяжелые травмы 23-летняя девушка находится в отделении реанимации БСМП, у неё диагностированы ожоги 40% тела. Две пострадавшие 33-х лет и 51 года получают лечение в отделении гнойной хирургии с ожогами 35% тела, одна пациентка – в отделении травматологии.

- Сегодня в больнице скорой медицинской помощи прошла телемедицинская консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского. Главный внештатный специалист комбустиолог минздрава России Андрей Алексеев согласовал тактику ведения пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи пострадавшим при взрыве, - сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Сеанс телемедицины прошёл также с Детской республиканской клинической больницей. Здесь лечение проходит 17-летний подросток, также пострадавший при взрыве. Врачи отмечают положительную динамику пациента, он самостоятельно дышит, начал кушать.

В ближайшее время оперативное вмешательство пациентам не требуется.

- Ожоги проявляются со временем, полностью оценить глубину ожога можно на 7-10 сутки. И тогда мы будем принимать решение по проведению необходимой операции, например, по пересадке кожи, - сообщил Сергей Бутуханов, заведующий отделением гнойной хирургии БСМП

Всеми необходимыми медикаментами и средствами для обеспечения лечения пострадавших медицинские учреждения располагают в полном объёме, отмечают в министерстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло в субботу утром, 26 октября. В «Этнокафе» произошёл взрыв газа, пострадали 12 человек. Следствием возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. 

Пострадавших навестила омбудсмен по правам человека Юлия Жамбалова. Сотрудники общепита не жалуются на работодателя, который в свою очередь готов оказать материальную помощь. 

Сегодня начались проверки кафе и столовых, использующих газобаллонное оборудование.
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