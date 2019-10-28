Жительница Иркутской области перевела мошенникам 138 тысяч

Мошенники представились сотрудниками банка



Мошенники, используя одну из самых известных схем обмана, похитили у 56-летней бодайбинки 138 тысяч рублей.



Поздно вечером 23 октября пожилой женщине позвонил неизвестный. Представившись сотрудником одного из известных банков, сообщил, что мошенники, используя доступ к её личному онлайн-кабинету, пытаются снять деньги со счёта. Потерпевшая попросила звонившего заблокировать её карту, однако аферис убедил женщину, что нужно срочно снять все деньги и «положить их на специальный счёт, который защищен от мошенников», что она и сделала.



Для этих целей женщина дважды ходила к банкомату и переводила деньги на указанный счёт. После этого звонки прекратились, а на следующий день, осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

