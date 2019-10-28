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Приехавшие на лечение в Улан-Удэ жители Монголии попали в ДТП

Приехавшие на лечение в Улан-Удэ жители Монголии попали в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на улице Борсоева

Сегодня около 13:40 улица Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, гражданин Монголии ехал в сторону микрорайона Стеклозавод на «Тойоте Ноах».



- Он начал манёвр поворота налево во двор, в этот момент по встречной полосе двигался пенсионер на красном «Рено Логан», в результате чего произошло столкновение, - сообщил «Байкал-Daily» свидетель происшествия.

В результате ДТП пострадавших нет. Очевидец утверждает, что граждане Монголии приезжали в Бурятию на лечение.




Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём в районе остановки «Саяны» в результате ДТП со «скорой» «Тойота Рав-4» врезалась в столб

ДТП
 
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