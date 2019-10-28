В Иркутской области мать избила 4-месячного сына

21-летняя мама несколько раз ударила кулаком по голове младенца



В Усть-Куте возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом в отношении малолетнего сына.



По версии следствия, 19 октября девушка в квартире нанесла несколько ударов кулаком по голове своему четырёхмесячному сыну, причинив ему травму головы. При этом мать скрыла произошедшее, вследствие чего ребёнок был госпитализирован только на следующий день.



Подозреваемая дала признательные показания следователям, и в ходе проверки показаний на месте рассказала об обстоятельствах инцидента.



В настоящее время её заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства, выясняются условия жизни ребенка в семье и допрашиваются представители субъектов системы профилактики. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

