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Улан-удэнец ограбил семилетнюю девочку

Улан-удэнец ограбил семилетнюю девочку
Происшествия, 
Взрослый мужчина отобрал у девочки телефон

Днём в Улан-Удэ мужчина отобрал у семилетней девочки сотовый телефон. О преступлении в полицию заявила мать ребёнка.

Вечером на остановке общественного транспорта в Железнодорожном районе группа задержания вневедомственной охраны заметила мужчину, схожего по приметам с описанием грабителя. Внимание автоэкипажа привлёк рюкзак с красным рисунком, который был указан в ориентировке.

При проверке документов и личных вещей выяснилось, что находящийся у мужчины сотовый телефон числится в розыске как украденный. Задержанного, 42-летнего жителя Улан-Удэ, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


грабеж Росгвардия
 
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