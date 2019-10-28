Улан-удэнец ограбил семилетнюю девочку

Взрослый мужчина отобрал у девочки телефон



Днём в Улан-Удэ мужчина отобрал у семилетней девочки сотовый телефон. О преступлении в полицию заявила мать ребёнка.



Вечером на остановке общественного транспорта в Железнодорожном районе группа задержания вневедомственной охраны заметила мужчину, схожего по приметам с описанием грабителя. Внимание автоэкипажа привлёк рюкзак с красным рисунком, который был указан в ориентировке.



При проверке документов и личных вещей выяснилось, что находящийся у мужчины сотовый телефон числится в розыске как украденный. Задержанного, 42-летнего жителя Улан-Удэ, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.





