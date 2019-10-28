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Турист пытался въехать в Бурятию со спрятанными 40 тыс евро

Турист пытался въехать в Бурятию со спрятанными 40 тыс евро
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Крупную сумму наличных унюхала служебная собака

Крупная сумма незадекларированных денег была выявлена у пассажира поезда «Пекин - Москва» в железнодорожном пункте пропуска Наушки в Бурятии. 39 270 евро, 236 805 монгольских тугриков и 14 680 рублей было спрятано в багаже и ручной клади россиянина, возвращавшегося из Монголии в Россию.

Запах денег уловила собака кинологического отдела Бурятской таможни во время таможенного контроля багажа пассажиров поезда. Как выяснилось, наличные деньги мужчина пытался ввезти без декларирования.



Обнаруженная сумма в долларовом эквиваленте составила более 44 тысяч, в рублях – более 2,79 миллиона. Валюта изъята, помещена в камеру хранения вещественных доказательств таможни.

За контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере на мужчину возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



Справка:

Единовременно ввозимые/вывозимые наличные денежные средства на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, подлежат таможенному декларированию в письменной форме. За неисполнение требований законом РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Уголовная ответственность наступает за незаконное перемещение наличных денег, сумма которых двукратно превышает размер, разрешённой суммы к перемещению без декларирования.

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