Десяток домов и школа в Улан-Удэ оставались без света

Произошло аварийное отключение электроэнергии



В субботу, 26 октября, 12:00 из-за неисправности произошло аварийное отключение света. Под отключение попали потребители улиц Жердева д. 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40а; Калашникова д. 8,10, 11, 12 (школа №47); Мокрова д. 19, 19а, 27.



Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 12:50 – запитали ул. Жердева д.40, 40/1, 40/2, 40/3, 40а; ул. Калашникова д.8, 10, 11, 12 (школа №47). Время отключения составило 50 минут. В 13:09 электроэнергия появилась в остальных домах. Без света люди провели чуть более часа, сообщается в оперативной сводке по городу.





