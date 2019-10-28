Произошло аварийное отключение электроэнергии
В субботу, 26 октября, 12:00 из-за неисправности произошло аварийное отключение света. Под отключение попали потребители улиц Жердева д. 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40а; Калашникова д. 8,10, 11, 12 (школа №47); Мокрова д. 19, 19а, 27.
Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 12:50 – запитали ул. Жердева д.40, 40/1, 40/2, 40/3, 40а; ул. Калашникова д.8, 10, 11, 12 (школа №47). Время отключения составило 50 минут. В 13:09 электроэнергия появилась в остальных домах. Без света люди провели чуть более часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Десяток домов и школа в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, Фото:
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