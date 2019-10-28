Иномарка принадлежала его знакомому
Утром 26 октября в полицию Улан-Удэ обратился 23-летний молодой человек. Он сообщил о том, что малознакомый мужчина, с которым он в автомобиле распивал спиртное, угнал его иномарку. Он завладел машиной в ходе возникшего между ними конфликта.
Полицейские автомобиль обнаружили на одной из улиц города. Впоследствии задержан и сам подозреваемый – 22-летний улан-удэнец, условно осуждённый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Условно осуждённый улан-удэнец угнал автомобиль
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