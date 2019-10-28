Пожар, на котором погиб человек, произошёл в Гурульбе
Сегодня утром в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. Информация о нём поступило в 8:45, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. Огонь тушили 11 человек и три единицы спецтехники.
В ходе тушения огня в комнате на кровати было обнаружено тело мужчины.
В результате пожара уничтожена кровля дома, повреждены изнутри дом и веранда на общей площади 36 кв.м.
Предположительно, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 21 октября на пожаре в Улан-Удэ погибла пенсионерка.
В Бурятии пожарные нашли труп на кровати
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