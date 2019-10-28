Жертву полицейские пристегнули наручниками к стулу
Ангарский городской суд признал трёх сотрудников полиции виновными в избиении подозреваемого в краже фотоаппарата.
В апреле 2017 года по требованию полиции мужчина прибыл в отдел, где ему объяснили, что он подозревается в краже фотоаппарата своего знакомого. В ходе допроса сотрудники полиции стали требовали мужчину признаться в краже, но мужчина отрицал свою вину.
Тогда оперуполномоченные применили к нему насилие. Пострадавший не мог оказывать сопротивление, поскольку был пристегнут наручниками к стулу.
Свою вину в превышении должностных полномочий полицейские так и не признали.
Приговором Ангарского городского суда двум оперуполномоченным, 30-ти и 31-го года, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, 29-летнему стажеру назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.
Кроме того, они права занимать государственные должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.
Мужчин взяли под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.
Полицейские избили ангарчанина, требуя сознаться в краже
Происшествия, Фото:
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