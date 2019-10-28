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В Забайкалье экс-полицейский, стрелявший в человека, пытался обжаловать приговор

В Забайкалье экс-полицейский, стрелявший в человека, пытался обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также он пытался обжаловать приговор

Забайкальский краевой суд оставил в с силе приговор райсуда по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Бывшему начальнику линейного отделения полиции на станции Чернышевск было назначено наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

В ноябре 2018 года начальник линейного отделения полиции, не имея права постоянного ношения оружия во внеслужебное время, дал незаконное указание подчинённому выдать ему закреплённое за ним оружие.

Впоследствии пьяный полицейский выстрелил в карьере в человека.

В суде он вину в совершении преступления не признал. Не согласившись с приговором суда первой инстанции подсудимый и его защитник пытались обжаловать приговор, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.


полиция превышение должностных полномочий
 
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