В Забайкалье экс-полицейский, стрелявший в человека, пытался обжаловать приговор

Также он пытался обжаловать приговор



Забайкальский краевой суд оставил в с силе приговор райсуда по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Бывшему начальнику линейного отделения полиции на станции Чернышевск было назначено наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.



В ноябре 2018 года начальник линейного отделения полиции, не имея права постоянного ношения оружия во внеслужебное время, дал незаконное указание подчинённому выдать ему закреплённое за ним оружие.



Впоследствии пьяный полицейский выстрелил в карьере в человека.



В суде он вину в совершении преступления не признал. Не согласившись с приговором суда первой инстанции подсудимый и его защитник пытались обжаловать приговор, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.





