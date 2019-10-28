На трассе столкнулись грузовик и «Тойота Калдина»
В воскресенье в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими.
36-летний водитель грузовика «МАЗ» федеральной трассе «Байкал» совершил столкновение с «Тойотой Калдиной». «Калдиной» управлял 35-летний мужчина.
В результате аварии пострадали пассажирки легковушки – 57-летняя женщина и 12-летняя девочка. Они были доставлены в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Накануне в Кабанском районе прошёл сильный снег. Ехать на скользких дорогах было непросто, а на 249 км федеральной трассы движение и вовсе приостанавливалось.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в районе Бурвода в Улан-Удэ произошло крупное ДТП, после которого в стационары доставили восемь человек. Пять в итоге отправили на амбулаторное лечение, состояние трёх оценивалось как тяжёлое.
В Бурятии в ДТП с грузовиком пострадали женщина и девочка
Происшествия, Фото:
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