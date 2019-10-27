370 телят спасли на пожаре в Иркутской области

По предварительной информации, причиной пожара в телятнике послужило короткое замыкание электропроводки
Накануне ночью на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в телятнике в селе Зоны Аларского района Иркутской области. Работники фермы сообщали, что горит кровля на большой площади, а внутри здания много телят. Первыми к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда села, а ещё через несколько минут помощь подоспела с посёлка Кутулик.
На момент прибытия первого подразделения горела кровля телятника на общей площади 280 квадратных метров, было сильное задымление внутри здания. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.
- В первую очередь все силы были брошены на эвакуацию животных в соседний коровник. Несмотря на плотное задымление внутри здания, совместно с работниками фермы и добровольцами было спасено 370 телят. На ликвидацию открытого огня понадобилось чуть более часа, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №13 Николай Сергин.
В результате пожара повреждена кровля на общей площади 280 квадратных метров, закопчены стены внутри на всей площади. Пострадавших нет.
По предварительной информации, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
По предварительной информации, причиной пожара в телятнике послужило короткое замыкание электропроводки
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