Медали он вёз на продажу
10 медалей задержали читинские таможенники в пункте пропуска МАПП Забайкальск при попытке их вывоза в Китай. Медали с надписями на одной стороне «Участнику войны», на другой - «40 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», пытался вывезти житель Читы без документов и декларирования.
Награды обнаружили в сумке туриста при таможенном осмотре автомобиля «Газель», на котором он выезжал.
При опросе мужчина пояснил, что вывозил медали в КНР с целью продажи.
Медали направлены на экспертизу, после которой будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении либо уголовного дела.
Это не первый случай обнаружения наград при таможенном контроле туристов. В июле 2019 года читинские таможенники выявили канал контрабандного вывоза из России в КНР государственных наград СССР. Один из членов преступной группы попытался вывезти в Китай два Ордена Ленина, медаль «Герой социалистического труда». По заключению экспертов, стоимость наград – более 346 тысяч рублей. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК России «Незаконное перемещение культурных ценностей в крупном размере», сообщает пресс-служба Читинской таможне.
Читинец пытался вывезти в Китай 10 медалей участников войны
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Медали он вёз на продажу
Он украл телефон, банковские карты и 20 тысяч рублей
Горожанка возвращалась с родственниками из кафе
Весы вынесли на улицу из столовой в связи с ремонтом
Ущерб составил 60 тысяч рублей
Вору пришлось бросить велосипед и сбежать
Вероятно, его подожгли
Иркутянин угнал «Жигули», скрутив провода зажигания
Женщина, которую насмерть сбили сегодня утром, была с собакой
Смертельная авария произошла на «зебре»
Агентство лесного хозяйство незаконно предоставило арендатору земель право на вырубку
Вор выбросил телефон в окно, испугавшись полиции
Они увидели, что во время отсутствия хозяев на веранде загорелся свет
Пожарные планируют закопать очаги землёй
Военнослужащий выиграл более миллиона рублей и сбежал из части через окно туалета