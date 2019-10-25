Читинец пытался вывезти в Китай 10 медалей участников войны

Происшествия, Фото: Читинская таможня

Медали он вёз на продажу



10 медалей задержали читинские таможенники в пункте пропуска МАПП Забайкальск при попытке их вывоза в Китай. Медали с надписями на одной стороне «Участнику войны», на другой - «40 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», пытался вывезти житель Читы без документов и декларирования.



Награды обнаружили в сумке туриста при таможенном осмотре автомобиля «Газель», на котором он выезжал.



При опросе мужчина пояснил, что вывозил медали в КНР с целью продажи.



Медали направлены на экспертизу, после которой будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении либо уголовного дела.



Это не первый случай обнаружения наград при таможенном контроле туристов. В июле 2019 года читинские таможенники выявили канал контрабандного вывоза из России в КНР государственных наград СССР. Один из членов преступной группы попытался вывезти в Китай два Ордена Ленина, медаль «Герой социалистического труда». По заключению экспертов, стоимость наград – более 346 тысяч рублей. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК России «Незаконное перемещение культурных ценностей в крупном размере», сообщает пресс-служба Читинской таможне.

