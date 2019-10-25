Горожанка возвращалась с родственниками из кафе
В Советском районе Улан-Удэ сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже.
Ночью 19-летний улан-удэнец отнял сотовый телефон у 26-летней девушки, которая вместе с родственником возвращалась домой после отдыха в кафе.
Парень вместе с друзьями «подсел» к ним в такси на автобусной остановке рядом с заведением. Проехав за счёт пассажиров, молодые люди вышли вслед за ними на улицу. После чего один из них выхватил гаджет из рук девушки, и компания скрылась.
Ранее молодой человек не судим. Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Проводится дознание, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец после совместной поездки в такси ограбил девушку
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