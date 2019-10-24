В Улан-Удэ задержали мужчину, «заминировавшего» больницу

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью неизвестный позвонил в полицию и сообщил о наличии взрывного устройства в медучреждении Октябрьского района Улан-Удэ. Но после проверки правоохранителями информация не подтвердилась.
- Сотрудниками отдела полиции №2 управления МВД России по Улан-Удэ во взаимодействии с коллегами из Центра по противодействию экстремизму МВД Бурятии и регионального подразделения Федеральной службы безопасности оперативным путём установлен звонивший, организованы мероприятия по его розыску и задержанию, - сообщает пресс-служба регионального министерства внутренних дел.
Сегодня злоумышленника задержали. Им оказался 34-летний горожанин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.
Кроме того, в январе 2018 года он привлекался к административной ответственности за заведомо ложный вызов специализированных служб.
По его словам, преступление он совершил под влиянием алкоголя.
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Мужчине грозит до пяти лет колонии.