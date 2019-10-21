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В Улан-Удэ пожарные обнаружили тело пенсионерки

В Улан-Удэ пожарные обнаружили тело пенсионерки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Погибшая женщина лежала на кровати

Утром 21 октября загорелся дом в Советском районе Улан-Удэ. Сотрудники пожарно-спасательной части № 2 на кровати обнаружили тело 65-летней женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже отопительной печи. В результате пожара сгорели личные вещи и повреждён пол на общей площади 10 квадратных метров.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 октября в посёлке Турунтаево на пожаре погиб 11-месячный ребёнок. Мать оставила трёх маленьких детей одних, уйдя на почту за детским пособием.
пожар смерть
 
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