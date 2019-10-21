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За неделю в Бурятии произошло 100 пожаров

За неделю в Бурятии произошло 100 пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возгорания происходили в частном секторе

За неделю в Бурятии произошло 100 пожаров, при которых погибло два человека. Пожары происходили в частном жилом секторе, также горел мусор и сухая растительность, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Основными причинами загораний стали нарушение правил эксплуатации электрооборудования и отопительных печей, неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении.

Вечером 19 октября загорелся нежилой одноэтажный дом на улице Авиационная в Улан-Удэ. Дом выгорел изнутри на площади 30 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Материалы будут переданы в следственные органы.

20 октября загорелась квартира, расположенная в брусовом двухквартирном доме в переулке Школьный Советского района. На момент прибытия первого подразделения дом был охвачен огнём. В результате пожара квартира выгорела изнутри. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
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