За неделю в Бурятии произошло 100 пожаров

Возгорания происходили в частном секторе



За неделю в Бурятии произошло 100 пожаров, при которых погибло два человека. Пожары происходили в частном жилом секторе, также горел мусор и сухая растительность, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.



Основными причинами загораний стали нарушение правил эксплуатации электрооборудования и отопительных печей, неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении.



Вечером 19 октября загорелся нежилой одноэтажный дом на улице Авиационная в Улан-Удэ. Дом выгорел изнутри на площади 30 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Материалы будут переданы в следственные органы.



20 октября загорелась квартира, расположенная в брусовом двухквартирном доме в переулке Школьный Советского района. На момент прибытия первого подразделения дом был охвачен огнём. В результате пожара квартира выгорела изнутри. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

