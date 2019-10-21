За рулём «Субару», который опрокинулся на крышу, был мужчина
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на воскресенье в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП на Шефском подъёме. В аварии погибла девушка.
Сегодня стало известно, что погибшей было 29 лет.
В первое время появилась информация, что девушка сама была за рулём «Субару». Однако, как сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии, девушка ехала пассажиром.
- Автомобилем «Субару» управлял мужчина 1985 года рождения, - сообщили в Госавтоинспекции. – 20 октября в 00:15 часов водитель, следуя по улице Балтахинова, в районе дома 30, предварительно, не справился с рулевым управлением. Он совершил наезд на опору с последующим опрокидыванием.
Пассажирка скончалась на месте.
В Улан-Удэ стали известны подробности ДТП с погибшей девушкой
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