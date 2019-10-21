В Улан-Удэ у семейного дебошира нашли марихуану

На наркомана возбудили уголовное дело



Вечером 19 октября в Улан-Удэ сотрудники патрульно-постовой службы выехали на семейный дебош, а выявили факт наркопреступления. Выяснилось, что находящийся в опьянении 50-летний мужчина хранит во дворе дома марихуану.



- Выехавшей на место следственно-оперативной группой наркотическое средство было изъято. Его масса составила около 400 граммов. Кроме того, сотрудниками полиции установлен факт потребления запрещённого вещества гражданином, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

