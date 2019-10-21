Когда 88-летнего пенсионера нашли, он был весь мокрый
В ночь с субботы на воскресенье спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения нашли заблудившегося в лесу 88-летнего жителя села Большое Колесово. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Информация спасателям поступила в 11-м часу вечера от оперативного дежурного ОМВД по Кабанскому району. В полиции сообщили, что потерявшийся страдает глухотой и провалами в памяти.
Когда спасатели прибыли на место, поиски вели полицейские и добровольцы из числа жителей села.
- Мы приступили к поиску. На автомобиле «УАЗ» обследовали дороги, на квадроцикле осматривали лесной массив. Запускали сигнальные ракеты в надежде, что пожилой мужчина увидит и пойдет нам на встречу. Три часа прошло прежде, чем нам удалось обнаружить дедушку в стороне от дорог, сидящим у дерева. На ногах тапочки, весь мокрый. В третьем часу ночи мы доставили его домой в удовлетворительном состоянии, - рассказал спасатель 3 класса Андрей Кочанов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в Бурятии спасли путешественников, машины которых застряли и вмёрзли в грязь.
В Бурятии дедушка заблудился в лесу в тапочках
Происшествия, Фото:
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