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В Бурятии дедушка заблудился в лесу в тапочках

В Бурятии дедушка заблудился в лесу в тапочках
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Когда 88-летнего пенсионера нашли, он был весь мокрый

В ночь с субботы на воскресенье спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения нашли заблудившегося в лесу 88-летнего жителя села Большое Колесово. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Информация спасателям поступила в 11-м часу вечера от оперативного дежурного ОМВД по Кабанскому району. В полиции сообщили, что потерявшийся страдает глухотой и провалами в памяти.

Когда спасатели прибыли на место, поиски вели полицейские и добровольцы из числа жителей села.

- Мы приступили к поиску. На автомобиле «УАЗ» обследовали дороги, на квадроцикле осматривали лесной массив. Запускали сигнальные ракеты в надежде, что пожилой мужчина увидит и пойдет нам на встречу. Три часа прошло прежде, чем нам удалось обнаружить дедушку в стороне от дорог, сидящим у дерева. На ногах тапочки, весь мокрый. В третьем часу ночи мы доставили его домой в удовлетворительном состоянии, - рассказал спасатель 3 класса Андрей Кочанов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в Бурятии спасли путешественников, машины которых застряли и вмёрзли в грязь.

пропавшие без вести спасательная операция
 
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