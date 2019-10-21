Поиграв, парень сложил технику в сумку и ушёл
В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже ноутбука у 47-летней жительницы Советского района. Им оказался сын бывшей соседки – 19-летний молодой человек, в её отсутствие приходивший с матерью в гости.
Парень украл ноутбук, пока его мать и сожитель потерпевшей распивали спиртное. Когда хозяин дома уснул, он положил ноутбук, на котором играл, к себе в сумку.
Затем ноутбук вор продал.
Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Нигде не учится и не работает.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл ноутбук, на котором играл
Происшествия, Фото:
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