Улан-удэнец украл ноутбук, на котором играл

Поиграв, парень сложил технику в сумку и ушёл



В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже ноутбука у 47-летней жительницы Советского района. Им оказался сын бывшей соседки – 19-летний молодой человек, в её отсутствие приходивший с матерью в гости.



Парень украл ноутбук, пока его мать и сожитель потерпевшей распивали спиртное. Когда хозяин дома уснул, он положил ноутбук, на котором играл, к себе в сумку.



Затем ноутбук вор продал.



Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Нигде не учится и не работает.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

