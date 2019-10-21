Женщина зарегистрировалась на онлайн-бирже, чтобы увеличить свои сбережения
48-летняя читинка стала жертвой мошенников. Она зарегистрировалась на онлайн-бирже и надеялась заработать с помощью электронной торговой площадки. Всё время с читинкой по телефону общался якобы специалист компании, который убеждал её в реальной возможности получить доход, однако для этого необходимо было внести как можно большую сумму на свой счёт, открытый в онлайн-бирже. Женщину заверили, что она может в любое время вывести из оборота как свои деньги, так и полученную прибыль.
В результате доверчивая женщина внесла на банковские счета, указанные лжеспециалистом торговой площадки, 760 тысяч рублей. Не сумев вернуть деньги, женщина обратилась в полицию.
Следователь возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают владельцев банковских счетов, на которые потерпевшая переводила деньги.
В этот же день в полицию обратился житель Кыринского района Забайкалья и сообщил о хищении денег с банковской карты.
28-летнему мужчине позвонили якобы специалисты службы безопасности банка и поинтересовались были ли наложены аресты на его банковские счета. Получив отрицательный ответ, потерпевшему предложили проверить состояние счетов. Для этого забайкалец назвал все данные карт и коды подтверждений, которые приходили в смс-сообщениях. При этом мужчину не смутили сообщения о списании денег, и он продолжать называть коды. За несколько операций мошенники списали с двух карт мужчины 78 тысяч рублей.
Всего за минувшие выходные в полицию обратились пятеро забайкальцев, которые лишились почти миллиона рублей, поверив мошенникам, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинка отдала мошенникам почти 800 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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