В Иркутской области произошёл пожар в школе

Педагогический состав оперативно организовал эвакуацию – до прибытия пожарных подразделений здание покинули 129 человек, из них 119 учеников и 10 человек персонала школы. Погибших и травмированных нет.





- На сегодняшний день занятия в школе отменены для проведения тщательного обследования 1-этажного брусового здания школы и работы ремонтной бригады. По факту пожара дознавателями проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс службе ГУ МЧС по Иркутской области.





Сегодня в селе Олха Шелеховского района произошёл пожар в средней школе №7. Причиной пожара стало короткое замыкание электрощитовой. Информация о происшествии поступила на пульт пожарной охраны в 7:57 утра.На ликвидацию пожара были направлены 3 единицы техники, 10 человек личного состава. На момент прибытия в одном из учебных классов горела электрощитовая на площади 2 кв.м. На его ликвидацию потребовалось менее 5 минут.