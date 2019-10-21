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В Иркутской области произошёл пожар в школе

В Иркутской области произошёл пожар в школе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Учителя эвакуировали школьников

Сегодня в селе Олха Шелеховского района произошёл пожар в средней школе №7. Причиной пожара стало короткое замыкание электрощитовой. Информация о происшествии поступила на пульт пожарной охраны в 7:57 утра.

Педагогический состав оперативно организовал эвакуацию – до прибытия пожарных подразделений здание покинули 129 человек, из них 119 учеников и 10 человек персонала школы. Погибших и травмированных нет.


На ликвидацию пожара были направлены 3 единицы техники, 10 человек личного состава. На момент прибытия в одном из учебных классов горела электрощитовая на площади 2 кв.м. На его ликвидацию потребовалось менее 5 минут.

- На сегодняшний день занятия в школе отменены для проведения тщательного обследования 1-этажного брусового здания школы и работы ремонтной бригады. По факту пожара дознавателями проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс службе ГУ МЧС по Иркутской области.

пожар школы
 
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