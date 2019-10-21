Колонии в Бурятии подарили мебель с «сюрпризом»

Сотрудники исправительной колонии № 1 в городе Гусиноозёрск предотвратили доставку запрещённых предметов.В учреждение привезли корпусную мебель в виде гуманитарной помощи для осуждённых. В ходе осмотра мебели сотрудники оперативного отдела обнаружили 8 сотовых телефонов и комплектующие к ним.По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

Запрещённые предметы были спрятаны ухищрённым способом, между двумя склеенными листами ДСП.