Колонии в Бурятии подарили мебель с «сюрпризом»

Мебель доставили в учреждение в виде гуманитарной помощи для осуждённых
Сотрудники исправительной колонии № 1 в городе Гусиноозёрск предотвратили доставку запрещённых предметов.
В учреждение привезли корпусную мебель в виде гуманитарной помощи для осуждённых. В ходе осмотра мебели сотрудники оперативного отдела обнаружили 8 сотовых телефонов и комплектующие к ним.
Запрещённые предметы были спрятаны ухищрённым способом, между двумя склеенными листами ДСП.
По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
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