Подпись мужчины подделали
В прокуратуру обратился житель Советского района Улан-Удэ. Он пожаловался на неправомерный перевод его пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда «Открытие» в негосударственный пенсионный фонд «Согласие».
- Заявление в управление пенсионного фонда Российской Федерации по Бурятии о переводе накоплений мужчина не подавал, договор об обязательном пенсионном страховании с фондом «Согласие» не заключал. В договоре и заявлении адрес фактического проживания не соответствует действительности, подпись не принадлежит гражданину, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Материалы прокурорской проверки направили в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело за подделку документов.
Пенсионные накопления улан-удэнца незаконно перевели в другой фонд
Происшествия, Фото:
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