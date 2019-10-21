Пенсионные накопления улан-удэнца незаконно перевели в другой фонд

Подпись мужчины подделали



В прокуратуру обратился житель Советского района Улан-Удэ. Он пожаловался на неправомерный перевод его пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда «Открытие» в негосударственный пенсионный фонд «Согласие».



- Заявление в управление пенсионного фонда Российской Федерации по Бурятии о переводе накоплений мужчина не подавал, договор об обязательном пенсионном страховании с фондом «Согласие» не заключал. В договоре и заявлении адрес фактического проживания не соответствует действительности, подпись не принадлежит гражданину, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Материалы прокурорской проверки направили в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело за подделку документов.



