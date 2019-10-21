В Росгвардии по Бурятии прокомментировали гибель бойца во время экзамена
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне хабаровские СМИ первыми сообщили о гибели росгвардейца из Бурятии при сдаче экзамена на краповый берет. Испытания проходили в Хабаровске. По информации издания DVhab.ru, росгвардеец из Улан-Удэ погиб во время заключительного испытания – 12-минутного рукопашного поединка с опытными «краповиками». Как сообщалось, бойцу из Бурятии проломили череп.
В Росгвардии по Бурятии сегодня официально подтвердили гибель сотрудника.
- Сотрудник Росгвардии в ходе соревнований получил травму и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медиками квалифицированную помощь, спасти жизнь пострадавшего не удалось. По факту произошедшего проводится расследование, - сообщили «Байкал-Daily» в Росгвардии по Бурятии.
Республиканское управление Росгвардии выразило глубокое соболезнование родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь, заявили в Росгвардии.
Краповый берет традиционно является высшей формой отличия военнослужащих спецназа. Экзамены на право его ношения проводятся дважды в год — в мае и сентября. Практически все случаи гибели при сдаче экзамена на краповый берет связаны с рукопашным боем. До этой стадии доходят лишь самые стойкие. Бойцы вымотаны предыдущими испытаниями, в том числе тяжелейшим 12-километровым марш-броском. Против них же выставляются несколько «свежих» спарринг-партнёров. Они, не щадя, атакуют претендента на краповый берет – надо не только выстоять, но и показать достойный бой.
В Бурятии помогут семье погибшего при сдаче на краповый берет
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