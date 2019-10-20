По информации дальневосточных СМИ, росгвардейцу из Улан-Удэ проломили череп
Хабаровское издание DVhab.ru со ссылкой на собственный источник сообщает о гибели бойца Росгвардии из Улан-Удэ во время сдачи экзаменов на краповые береты.
Росгвардейцы со всего Дальневосточного округа съехались на экзамен на право ношения крапового берета в Хабаровск.
— В том числе приехал парень из Улан-Удэ с опытом горячих точек и прочего. Дошёл до этапа единоборств, но на ринге ему проломили череп — впал в кому и не приходя в сознание умер, — сообщил источник DVhab.ru.
Краповый берет присваивается после прохождения сложных квалификационных испытаний и является предметом исключительной гордости. К испытаниям допускаются только военнослужащие, показавшие твёрдые знаний и хорошие навыки по всем предметам боевой подготовки. Они выполняют 12-километровый марш-бросок со сложнейшей полосой испытаний. Выполняют акробатические упражнения, нормативы по стрельбе, штурмуют высотное здание и пр. Кульминация – учебные поединки, где измотанный боец должен 12 минут не просто выстоять против «свежих» спарринг-партнёров, но и показать достойный бой.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2019 года двое росгвардейцев из Бурятии, бойцы ОМОН и СОБР, успешно сдали в Хабаровске испытания и получили право носить краповый берет.
СМИ сообщают о гибели улан-удэнца на экзамене на краповый берет
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