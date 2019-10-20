В Бурятии вновь вынесли приговор, связанный с автошколой ДОСААФ

На этот раз судили бывшего главного бухгалтера Кяхтинской автошколы ДОСААФ
Кяхтинская автошкола ДОСААФ уже не раз оказывалась в центре внимания «благодаря» уголовным делам. Как сообщал «Байкал-Daily», весной осудили бывшего начальника этой автошколы. Он вовлёк в мошенническую схему присвоения денег местных бизнесменов. В сентябре суд рассмотрел дело о взятке, которую директор автошколы «Старт» дал директор автошколы ДОСААФ. И вот появилось новое уголовное дело.
Суд признал бывшего главного бухгалтера Кяхтинской автошколы ДОСААФ виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
- Главный бухгалтер 2 июня 2015 года в кабинете приняла от гражданина 11 тысяч рублей в счёт оплаты аренды помещений автошколы. Деньги в кассу не внесла, установленным порядком их не оприходовала, а присвоила, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.
На следствии и в суде женщина вину признала, причинённый ущерб возместила в полном объёме.
Суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств возмещение вреда, раскаяние и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка. Бывшему главбуху назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с рассрочкой по его уплате до 6 месяцев.
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