 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Октября

19 Октября

18 Октября

Популярное

В Бурятии вновь вынесли приговор, связанный с автошколой ДОСААФ

В Бурятии вновь вынесли приговор, связанный с автошколой ДОСААФ
Происшествия, 
На этот раз судили бывшего главного бухгалтера Кяхтинской автошколы ДОСААФ

Кяхтинская автошкола ДОСААФ уже не раз оказывалась в центре внимания «благодаря» уголовным делам. Как сообщал «Байкал-Daily», весной осудили бывшего начальника этой автошколы. Он вовлёк в мошенническую схему присвоения денег местных бизнесменов. В сентябре суд рассмотрел дело о взятке, которую директор автошколы «Старт» дал директор автошколы ДОСААФ. И вот появилось новое уголовное дело.

Суд признал бывшего главного бухгалтера Кяхтинской автошколы ДОСААФ виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

- Главный бухгалтер 2 июня 2015 года в кабинете приняла от гражданина 11 тысяч рублей в счёт оплаты аренды помещений автошколы. Деньги в кассу не внесла, установленным порядком их не оприходовала, а присвоила, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.

На следствии и в суде женщина вину признала, причинённый ущерб возместила в полном объёме.

Суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств возмещение вреда, раскаяние и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка. Бывшему главбуху назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с рассрочкой по его уплате до 6 месяцев.





суд присвоение денег
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии вновь вынесли приговор, связанный с автошколой ДОСААФ
В Бурятии вновь вынесли приговор, связанный с автошколой ДОСААФ
Происшествия, 20.10.2019
На этот раз судили бывшего главного бухгалтера Кяхтинской автошколы ДОСААФ
Житель Бурятии украл телефон со столика в кафе
Житель Бурятии украл телефон со столика в кафе
Происшествия, 20.10.2019
Вор перевёл себе на счёт больше девяти тысяч
В Улан-Удэ из-за аварии отключали свет на Шишковке
В Улан-Удэ из-за аварии отключали свет на Шишковке
Происшествия, 20.10.2019
Время отключения составило почти 7 часов
Улан-удэнцы сообщают о погибшей в ДТП девушке
Улан-удэнцы сообщают о погибшей в ДТП девушке
Происшествия, 20.10.2019
На Шефском подъёме автомобиль перевернулся на крышу
В Иркутской области с начала года раскрыто 30 краж КРС
В Иркутской области с начала года раскрыто 30 краж КРС
Происшествия, 19.10.2019
Чаще всего кражи совершаются с вольных выпасов и неохраняемых загонов
В Улан-Удэ взорвавшееся колесо чуть не покалечило людей
В Улан-Удэ взорвавшееся колесо чуть не покалечило людей
Происшествия, 18.10.2019
ЧП произошло в мастерской «Бурятшинторга»
В Братске стабилизировали ситуацию с отравлением шаурмой
В Братске стабилизировали ситуацию с отравлением шаурмой
Происшествия, 18.10.2019
С 11 октября не было ни одного обращения в медучреждения
В Улан-Удэ ищут мужчину, который рассчитывался чужой картой
В Улан-Удэ ищут мужчину, который рассчитывался чужой картой
Происшествия, 18.10.2019
Владелец карты узнал о кражах, получив смс-уведомления о покупках
6-летний улан-удэнец спас тонущего брата во Вьетнаме
6-летний улан-удэнец спас тонущего брата во Вьетнаме
Происшествия, 18.10.2019
Серёжа вытащил брата, который уже потерял сознание, со дна бассейна
В Иркутской области ищут трёх водителей, сбивших пешеходов и сбежавших
В Иркутской области ищут трёх водителей, сбивших пешеходов и сбежавших
Происшествия, 18.10.2019
Три женщины за последние два дня скончались в результате ДТП
Забайкалец забил кухонный шкаф марихуаной
Забайкалец забил кухонный шкаф марихуаной
Происшествия, 18.10.2019
Пакеты были спрятаны в шкафу в нежилом доме
Улан-удэнец с иркутянином украли в Забайкалье 90 тонн битума
Улан-удэнец с иркутянином украли в Забайкалье 90 тонн битума
Происшествия, 18.10.2019
Двое сотрудников дорожно-ремонтного предприятия украли битум на 2,3 миллиона
В Иркутской области ОПГ спилила деревья на 10 миллионов
В Иркутской области ОПГ спилила деревья на 10 миллионов
Происшествия, 18.10.2019
Лесорубы заготовили 1,2 тысячи кубометров древесины для экспорта

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^