Житель Бурятии украл телефон со столика в кафе

Вор перевёл себе на счёт больше девяти тысяч



В Северо-Байкальском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже сотового телефона и снятии денег. 30-летний мужчина ранее судим за кражу и мошенничество, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Посетительница кафе оставила сотовый телефон на столике. Мужчина, заметив забытый гаджет, украл его и перевел себе на счёт 9,5 тысяч рублей посредством мобильного приложения. Общий ущерб составил более 17 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды.



Сотрудниками полиции изъяли сотовый телефон. Возбуждено уголовное дело о краже.

