В Улан-Удэ из-за аварии отключали свет на Шишковке

Время отключения составило почти 7 часов



19 октября в 21.30 часов из-за неисправности кабельной линии аварийно отключился фидер распределительной подстанции-22.



Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора Шишковки: ул. Амагаева (частично), ул. Дзержинского, 1-я Дзержинская, Верхняя, Жарковая, Жуковского, Панорамная, Связистов, Новосёлов, Троицкая, Щорса, переулок Садовый, переулок Весенний.



В 04:20 20 октября отсекли аварийный участок, запитали всех потребителей по нор мальной схеме.



Время отключения составило 6 часов 50 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

