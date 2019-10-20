Время отключения составило почти 7 часов
19 октября в 21.30 часов из-за неисправности кабельной линии аварийно отключился фидер распределительной подстанции-22.
Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора Шишковки: ул. Амагаева (частично), ул. Дзержинского, 1-я Дзержинская, Верхняя, Жарковая, Жуковского, Панорамная, Связистов, Новосёлов, Троицкая, Щорса, переулок Садовый, переулок Весенний.
В 04:20 20 октября отсекли аварийный участок, запитали всех потребителей по нор мальной схеме.
Время отключения составило 6 часов 50 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за аварии отключали свет на Шишковке
Происшествия, Фото:
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