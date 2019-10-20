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В Улан-Удэ из-за аварии отключали свет на Шишковке

В Улан-Удэ из-за аварии отключали свет на Шишковке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Время отключения составило почти 7 часов

19 октября в 21.30 часов из-за неисправности кабельной линии аварийно отключился фидер распределительной подстанции-22.

Под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора Шишковки: ул. Амагаева (частично), ул. Дзержинского, 1-я Дзержинская, Верхняя, Жарковая, Жуковского, Панорамная, Связистов, Новосёлов, Троицкая, Щорса, переулок Садовый, переулок Весенний.

В 04:20 20 октября отсекли аварийный участок, запитали всех потребителей по нор мальной схеме.

Время отключения составило 6 часов 50 минут, сообщается в оперативной сводке по городу. 
отключение света
 
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