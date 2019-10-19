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Опоздавший пассажир на рейс Улан-Удэ - Москва сообщил о бомбе на борту

Опоздавший пассажир на рейс Улан-Удэ - Москва сообщил о бомбе на борту
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Самолёт вынуждено приземлился в Красноярске

Сегодня самолёт, вылетевший сегодня из Улан-Удэ в Москву, вынуждено сел в Красноярске. Как передаёт РИА Новости, неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве, которое находится на борту самолёта. 

Как оказалось, звонившим оказался опоздавший на рейс пассажир. Его уже задержали правоохранители, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Smartavia (бывшая «Нордавиа»).

- Сегодня в 8:20 по московскому времени на номер 112 в Улан-Удэ поступил анонимный звонок о бомбе, заложенной в самолет авиакомпании Smartavia, который вылетел в 7:30 по маршруту Улан-Удэ - Москва. При содействии авиакомпании звонивший был вычислен и задержан правоохранительными органами Бурятии. Им оказался опоздавший на рейс пассажир, - сказал собеседник агентства.

Канал Life Shot сообщает, что виновник, сообщивший о минировании, сделал это, потому что опоздал на рейс. Он хотел задержать самолет в аэропорту вылета.
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