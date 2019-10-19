Опоздавший пассажир на рейс Улан-Удэ - Москва сообщил о бомбе на борту



Как оказалось, звонившим оказался опоздавший на рейс пассажир. Его уже задержали правоохранители, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Smartavia (бывшая «Нордавиа»).



- Сегодня в 8:20 по московскому времени на номер 112 в Улан-Удэ поступил анонимный звонок о бомбе, заложенной в самолет авиакомпании Smartavia, который вылетел в 7:30 по маршруту Улан-Удэ - Москва. При содействии авиакомпании звонивший был вычислен и задержан правоохранительными органами Бурятии. Им оказался опоздавший на рейс пассажир, - сказал собеседник агентства.





Канал Life Shot сообщает, что виновник, сообщивший о минировании, сделал это, потому что опоздал на рейс. Он хотел задержать самолет в аэропорту вылета.

Сегодня самолёт, вылетевший сегодня из Улан-Удэ в Москву, вынуждено сел в Красноярске. Как передаёт РИА Новости, неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве, которое находится на борту самолёта.