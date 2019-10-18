Улан-удэнка пропала ещё в июле
В Бурятии разыскивают 50-летнюю улан-удэнку Татьяну Чултумову. Она 17 июля ушла из дома в ДНТ «Сокол-2», и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы: азиатской внешности, на вид 50-55 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы черные крашеные, стрижка каре, глаза карие.
Была одета: рубашка в клетку светлого цвета, бриджи зелёные, босоножки коричневого цвета.
Особые приметы: впереди на нижней челюсти отсутствуют два зуба.
При наличии какой-либо информации о данной гражданке либо её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05 или 102 (112).
В Бурятии разыскивают женщину без двух передних зубов
Происшествия, Фото:
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