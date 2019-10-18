В Бурятии разыскивают женщину без двух передних зубов

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Улан-удэнка пропала ещё в июле



В Бурятии разыскивают 50-летнюю улан-удэнку Татьяну Чултумову. Она 17 июля ушла из дома в ДНТ «Сокол-2», и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид 50-55 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы черные крашеные, стрижка каре, глаза карие.



Была одета: рубашка в клетку светлого цвета, бриджи зелёные, босоножки коричневого цвета.



Особые приметы: впереди на нижней челюсти отсутствуют два зуба.



При наличии какой-либо информации о данной гражданке либо её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05 или 102 (112).





