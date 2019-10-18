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Пенсионер из Забайкалья перевёл мошенникам 290 тысяч рублей

Пенсионер из Забайкалья перевёл мошенникам 290 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Неизвестные убедили его, что так мужчина сможет сохранить свои сбережения

В полицию Петровск-Забайкальска Забайкальского края обратился 70-летний пенсионер. Он лишился крупной денежной суммы, которые была на его кредитной карте.

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил о попытках мошенников похитить деньги с его карты. Для спасения денег пенсионеру рекомендовали срочно перевести их на номер телефона, указанный лжеспециалистом банка.

Всё время, пока потерпевший собирался и ехал к банкомату, мошенник не позволял мужчине отключить телефон и убеждал, что это единственный способ уберечь деньги.

Под диктовку афериста пенсионер частями перевёл 290 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

За минувшие сутки жертвой аналогичного преступления стала и 62-летняя читинка. Пенсионерка, желая спасти деньги, хранившиеся на банковской карте, перевела мошенникам 46 тысяч рублей. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
мошенничество
 
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