В Иркутске задержали сбытчиц «скорости»

Предполагаемого администратора интернет-магазина задержали с поличным при попытке продать «скорость» через специально созданный тайник возле стадиона в Свердловском районе Иркутска.







За незаконный сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Женщинам грозит до 15 лет колонии. Задержанных заключили под стражу.





Две 39-летние жительницы Иркутской области, используя мессенджер, через интернет-магазин продавали синтетические наркотики, известные как «скорость». Наркотики они распространяли путём закладок в Иркутске.- При этом они применяли меры предосторожности. После того как клиенты оплачивали покупку запрещённых веществ и присылали подтверждения об оплате наркотиков, им на телефон приходила информация о месте закладки. Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена в сентябре, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Вскоре правоохранители вышли на след второй фигурантки, которая, вероятно, исполняла обязанности наркокурьера.В июне 2019 года одной из задержанных суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста за совершение аналогичного преступления.- При проведении обысков по местам проживания вероятных сбытчиц полицейские обнаружили и изъяли около 80 граммов запрещённых веществ синтетического происхождения, мобильные телефоны, банковские карты, упаковочный материал и иные вещественные доказательства противоправной деятельности фигуранток, - уточняют в региональном МВД.