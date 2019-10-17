В Бурятии ОМОН изъял более 600 хвостов омуля

В ходе осмотра прибрежной зоны были обнаружены бесхозные сети длиной 770 метров, в которых находилось ещё более 550 штук омуля.





Сегодня ночью сотрудники ОМОН Росгвардии и инспекторы Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству задержали браконьеров на Байкале.В Кабанском районе силовики задержали двух молодых человек, которые незаконно ловили омуль на берегу озера Байкал. У задержанных были изъяты резиновая лодка, мотор и более 50 особей байкальского омуля. Задержанные – 20-летние жители посёлка Боярск – были доставлены в отдел полиции для принятия правового решения.С 15 августа по 30 октября проходит второй этап операции «Путина-2019». Силовые ведомства проводят рейды по пресечению и недопущению совершения гражданами нарушений рыбоохранного законодательства, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.